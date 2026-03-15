إعلان

البحرين: اعتراض وتدمير 125 صاروخا و211 طائرة مسيرة

كتب : د ب أ

02:11 م 15/03/2026

انفجارات في البحرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، قيام منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين باعتراض وتدمير 125 صاروخا و211 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

البحرين تدعو مواطنيها والمقيمين للبقاء في المنازل

ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، "الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة".

البحرين تطالب بعدم تصوير آثار العمليات العسكرية

وطالبت بعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبيّنت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن "هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحرين الهجمات الإيرانية الشرق الأوسط الحرب على إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

