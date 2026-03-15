أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، إطلاق الموجة 54 من عملية الوعد الصادق 4 تجاه إسرائيل، مؤكدا أنه تم استخدام صاروخ سجيل الباليستي لأول مرة منذ بداية الحرب.

ومن جانبها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صفارات إنذار في أفيفيم وبلدات بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة.

وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، أنه وقوع مصابين جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية في تل أبيب.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باشتعال النيران في سيارات بتل أبيب بعد سقوط شظايا صواريخ من الدفعة الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.