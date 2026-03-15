جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا بإخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت استعدادًا لاستهدافها

كتب : عبدالله محمود

11:02 ص 15/03/2026

جيش الأحتلال الإسرائيلي

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت بضرورة الإخلاء الفوري، خاصة في أحياء "حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطات الغدير، والشياح"، استعدادا لاستهدافها.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن أنشطة حزب الله تجبر قوات الاحتلال على العمل ضده وبقوة، زاعما أن إسرائيل لا تنوي المساس بالمدنيين.

وأضاف أدرعي، في منشور على منصة إكس، أنه "حرصًا على سلامتكم نحثكم على الإخلاء فورًا وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى إشعار آخر".

وأكد أن جيش الاحتلال لن يتردد في استهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية، مضيفًا: "أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر، لذلك أخلوا المنطقة فورا".

جيش الاحتلال حزب الله الحرب على لبنان لبنان وإسرائيل الضاحية الجنوبية الشرق الأوسط الحرب على إيران

