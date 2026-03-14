أعلن مسؤولون أوكرانيون، عن تعرّض البلاد لموجة هجمات روسية "عنيفة" استُخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الليل، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل ووقوع أضرار جسيمة في عدة مناطق.

استهداف "شرايين الطاقة" في كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الهدف الرئيسي للهجوم كان "البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف"، مشيرا إلى أن الدمار لم يقتصر على المنشآت الحيوية فحسب، بل "لحقت أضرار أيضا بمبانٍ سكنية ومدارس ومتاجر".

وأوضح زيلينسكي، أن الهجوم تسبب في إصابة 15 شخصا، وسط استمرار عمليات حصر الخسائر، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم السبت.

هجوم بـ 500 مقذوف

كشف الرئيس الأوكراني عن ضخامة العملية العسكرية، حيث اُستهدفت مناطق سومي وخاركيف ودنيبرو وميكولايف "بنحو 430 طائرة مسيّرة و68 صاروخا"، مؤكدا أن الدفاعات الجوية تمكنت من "إسقاط معظمها". ورغم التصدي الناجح لغالبية المقذوفات، إلا أن الشظايا والصواريخ التي نفذت تسببت في حالة من الشلل الجزئي ببعض مرافق الطاقة.

عتاب أوكراني لبرود واشنطن

من جهة أخرى، وصف زيلينسكي، طبيعة علاقته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعبارات مثيرة، حيث اعتبر أنها تبدو أقرب إلى علاقة بين "أب وابنه"، لكنه استدرك بنبرة عتاب لافتة مشيرا إلى أنه "ليس الابن المفضل" لسيد البيت الأبيض، في تلميح واضح لبرود العلاقات والضغوط التي تمارسها واشنطن على كييف مؤخرا.