إعلان

إغلاق محطة مترو أنفاق رئيسية في اليونان قبل احتجاجات مقررة ضد الحرب على إيران

كتب : د ب أ

10:59 ص 12/03/2026

الشرطة اليونانية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الخميس إغلاق محطة مترو أنفاق ميدان سنتيجما الرئيسية الساعة الخامسة ونصف مساء بالتوقيت المحلي، وذلك قبل فترة قصيرة من احتجاجات مقررة ضد الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، حيث من المتوقع أن تحدث اضطرابا في حركة المرور في وسط العاصمة اليونانية.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن بيان الشرطة جاء فيه أن القطارات لن تتوقف في هذه المحطة التي ستكون مغلقة. ولم يتضح ما إذا كانت محطات مترو قريبة ستتأثر .

وكانت الجماعات اليسارية قد دعت للاحتشاد في ميدان سنتيجما والتوجه إلى السفارة الأمريكية للاحتجاج على الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطة مترو اليونان إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صحتك في رمضان | اكتشاف فائدة لدواء شهير يعالج الكوليسترول.. إليك التفاصيل
رمضان ستايل

صحتك في رمضان | اكتشاف فائدة لدواء شهير يعالج الكوليسترول.. إليك التفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
رمضان ستايل

انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
صحتك في رمضان | تقلص حجم العضلات عند التوقف عن التمرين.. إليك الأسباب
رمضان ستايل

صحتك في رمضان | تقلص حجم العضلات عند التوقف عن التمرين.. إليك الأسباب
وكيل تشريعية الشيوخ يطرح 6 اقتراحات عاجلة لمواجهة بطالة الخريجين
شئون عربية و دولية

وكيل تشريعية الشيوخ يطرح 6 اقتراحات عاجلة لمواجهة بطالة الخريجين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان