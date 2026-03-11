إعلان

إيران: استهدافنا قواعد أمريكية في العراق والبحرين وسفينة إكسبريس الإسرائيلية

كتب : عبدالله محمود

11:18 م 11/03/2026

صاروخي إيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن التلفزيون الإيراني، عن هجوم صاروخي إيراني استهدف القاعدة الأمريكية في البحرين.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم استهدف أيضًا سفينة إكسبريس روم الإسرائيلية

وأكد المتحدث الإيراني، أن الهجوم شمل قواعد أمريكية في أربيل العراقية والأسطول الخامس باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

إيران: أسقطنا 104 طائرات مسيرة للعدو حتى أمس

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني: "أسقطنا 104 طائرات مسيرة للعدو حتى أمس واستخدمنا في الموجة الأخيرة أكبر عدد من صواريخ خرمشهر الثقيلة".

إيران تستهدف قلب تل أبيب

وأوضح المتحدث العسكري الإيراني، "أنه استهدفنا قلب تل أبيب ومركز الاتصالات والمراكز العسكرية في القدس الغربية وبئر يعقوب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية الأهداف الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
شئون عربية و دولية

ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
بعد منع ضياء العوضي.. نقابة الأطباء توجه الشكر لـ"الأعلى للإعلام"
أخبار مصر

بعد منع ضياء العوضي.. نقابة الأطباء توجه الشكر لـ"الأعلى للإعلام"
القصة الكاملة.. كيف تورطت الفنانة جيهان الشماشرجي في واقعة السرقة بالإكراه؟
حوادث وقضايا

القصة الكاملة.. كيف تورطت الفنانة جيهان الشماشرجي في واقعة السرقة بالإكراه؟
"تلاعب بالمواطن".. حسن الصادي: ما يحدث في السوق المصري ليس استثمارًا عقاريًا
اقتصاد

"تلاعب بالمواطن".. حسن الصادي: ما يحدث في السوق المصري ليس استثمارًا عقاريًا
"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها