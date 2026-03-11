إعلان

"من أصول عراقية".. اعتقال ثلاثة أشقاء بعد انفجار استهدف السفارة الأمريكية في النرويج

كتب : د ب أ

09:57 م 11/03/2026

السفارة الأمريكية

اعتقلت الشرطة النرويجية ثلاثة مشتبه بهم بعد انفجار استهدف السفارة الأمريكية في أوسلو.

وقال كبير المحققين كريستيان هاتلو اليوم الأربعاء إن السلطات تشتبه في أن الرجال ارتكبوا جريمة إرهابية.

ووقع انفجار مساء الأحد الماضي عند أحد مداخل السفارة الأمريكية في العاصمة النرويجية. ولم يصب أحد.

ونقلت هيئة الإذاعة النرويجية "إن آر كيه" عن هاتلو قوله إن المشتبه بهم الثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما.

وقال إنهم مواطنون نرويجيون من أصول عراقية ولم يكونوا معروفين لدى الشرطة من قبل.

ولم يستبعد هاتلو إمكانية إجراء المزيد من الاعتقالات.

وقال لهيئة الإذاعة النرويجية إن الشرطة تحقق الآن فيما إذا كان الهجوم قد تم بأمر من جهة حكومية.

وذكرت الهيئة أن السلطات النرويجية تعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشرطة الدولية (الإنتربول) كجزء من التحقيق.

النرويج السفارة الأمريكية العراق السلطات النرويجية

