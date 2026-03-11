أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن النظام الإيراني يمارس التضليل والادعاءات الكاذبة بشأن أهداف عملياته العسكرية، مشددا على أن الهجمات الإيرانية لا تُفرق بين عسكري ومدني ولا تولّي أي اعتبار لسلامة الأبرياء في المنطقة.

استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية

أوضح قرقاش، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن الأرقام المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تم إطلاقها تكشف حقيقة "مغايرة" لما تروّجه طهران، حيث تركز هذه الهجمات بشكل مباشر على استهداف البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية، بعيدا عن القواعد الأمريكية التي تدّعي استهدافها.

إشادة بالقدرات الدفاعية الوطنية

اختتم المستشار الدبلوماسي تصريحاته بالإشادة بكفاءة وجاهزية القوات الوطنية الإماراتية، قائلا: "نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة"، مؤكدا قدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها في مواجهة هذا التصعيد.

يكذب العدوان الإيراني حين يدّعي استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج؛ فأرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة. فالهجمات تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون اعتبار للمدنيين والأبرياء. نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 11, 2026

تأتي تصريحات أنور قرقاش في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.