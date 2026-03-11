إعلان

الإمارات: ادعاءات إيران باستهداف القواعد الأمريكية "كاذبة" وهجماتها تطال المدنية

كتب : مصطفى الشاعر

03:55 م 11/03/2026

أنور قرقاش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن النظام الإيراني يمارس التضليل والادعاءات الكاذبة بشأن أهداف عملياته العسكرية، مشددا على أن الهجمات الإيرانية لا تُفرق بين عسكري ومدني ولا تولّي أي اعتبار لسلامة الأبرياء في المنطقة.

استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية

أوضح قرقاش، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن الأرقام المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تم إطلاقها تكشف حقيقة "مغايرة" لما تروّجه طهران، حيث تركز هذه الهجمات بشكل مباشر على استهداف البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية، بعيدا عن القواعد الأمريكية التي تدّعي استهدافها.

إشادة بالقدرات الدفاعية الوطنية

اختتم المستشار الدبلوماسي تصريحاته بالإشادة بكفاءة وجاهزية القوات الوطنية الإماراتية، قائلا: "نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة"، مؤكدا قدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها في مواجهة هذا التصعيد.

تأتي تصريحات أنور قرقاش في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنور قرقاش الإمارات الحرب في إيران أمريكا وإيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شائعة وفاة هاني شاكر ليست الأولى.. أزمات أثارت الجدل حول شادي شامل
دراما و تليفزيون

شائعة وفاة هاني شاكر ليست الأولى.. أزمات أثارت الجدل حول شادي شامل
5 أيام.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك (قرار رسمي)
أخبار وتقارير

5 أيام.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك (قرار رسمي)
بالصور.. إنجي كيوان تنشر كواليس "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبدالعزيز وكريم
دراما و تليفزيون

بالصور.. إنجي كيوان تنشر كواليس "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبدالعزيز وكريم
رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف
اقتصاد

رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف
بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر
أخبار المحافظات

بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها