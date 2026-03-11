

وكالات

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إريكا كيرك، أرملة الناشط اليميني المغتال تشارلي كيرك، في مجلس استشاري رئيسي لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية.

تنضم كيرك البالغة من العمر 37 عاما، إلى عدد من الموالين الآخرين للرئيس في لجنة زوار الأكاديمية المكونة من 16 عضوا، والتي تتولى وفقا لموقعها الإلكتروني مسؤولية "الاستقصاء في الروح المعنوية، والانضباط، والمناهج الدراسية، والتدريس، والمعدات المادية، والشؤون المالية، والأساليب الأكاديمية وغيرها من الأمور" الخاصة بمنشأة التدريب العسكري في كولورادو سبرينجز.

كان تشارلي كيرك، الذي قتل بالرصاص في سبتمبر الماضي خلال حدث خطابي في جامعة يوتا، قد عينه ترامب في اللجنة قبل عام وظل يخدم فيها حتى وفاته.

ولم يصدر عن الأكاديمية أي إعلان رسمي عن تعيين الأرملة، والذي أوردته صحيفة "ذا هيل" ووسائل إعلام سياسية أخرى يوم الثلاثاء.

لكن اسمها أضيف بالفعل إلى قائمة الأعضاء كواحدة من 5 معينين حاليين من قبل ترامب، مع بقاء مقعد شاغر.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين عينهم الرئيس في مارس 2025 السناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما تومي توبيرفيل، ودينا باول التي شغلت منصب نائبة مستشار الأمن القومي للاستراتيجية خلال إدارة ترامب الأولى.

كما تضم اللجنة عضوين جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ رشحهما زعيم الأغلبية جون ثون، وهما كيفن كريمر من داكوتا الشمالية وماركواين مولين من أوكلاهوما، اللذين تم تسميتهما مؤخراً كمرشحي ترامب ليحلا محل وزيرة الأمن الداخلي المقالة كريستي نوم.

وفي بيان لها، قالت أوليفيا ويلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن إريكا كيرك كانت "الخيار الأمثل" لخلافة زوجها، مضيفة: "خدم تشارلي كيرك بكل فخر في اللجنة، ملهما ليس فقط الجيل القادم من العسكريين، بل ملايين حول العالم بإيمانه المسيحي الجريء، ودفاعه عن الحقيقة، وحبه العميق للوطن".

وتابعت ويلز: "إريكا كيرك ستواصل إرثه، وستكون مدافعة شجاعة عن أقوى قوة جوية في تاريخ العالم، التي يحافظ محاربوها على سلامة وقوة وحرية أمتنا".

ومنذ مقتل زوجها، واصلت كيرك القيام بدور نشط في منظمة "تورنينغ بوينت يو إس إيه" المحافظة التي أسسها وقادها زوجها، بصفتها رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية.

ومن المقرر أن تظهر اليوم الأربعاء مع سارة هاكابي ساندرز، حاكمة أركنساس الجمهورية والسكرتيرة الصحفية السابقة لترامب، في حدث في ليتل روك للترويج لبرنامج "كلوب أمريكا" التابع للمنظمة، والذي يسعى إلى إنشاء فرع لها في كل مدرسة ثانوية عامة في الولاية.

يذكر أن كيرك، الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال أريزونا في مسابقة ملكات الجمال، تم تكريمها أيضا من قبل ترامب خلال خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس في فبراير الماضي، وفقا لروسيا اليوم.