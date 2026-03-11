إعلان

بقرار من ترامب.. أرملة تشارلي كيرك تحتل مكانه في مجلس أكاديمية القوات الجوية

كتب : مصراوي

09:24 ص 11/03/2026

تشارلي كيرك حليف ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إريكا كيرك، أرملة الناشط اليميني المغتال تشارلي كيرك، في مجلس استشاري رئيسي لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية.

تنضم كيرك البالغة من العمر 37 عاما، إلى عدد من الموالين الآخرين للرئيس في لجنة زوار الأكاديمية المكونة من 16 عضوا، والتي تتولى وفقا لموقعها الإلكتروني مسؤولية "الاستقصاء في الروح المعنوية، والانضباط، والمناهج الدراسية، والتدريس، والمعدات المادية، والشؤون المالية، والأساليب الأكاديمية وغيرها من الأمور" الخاصة بمنشأة التدريب العسكري في كولورادو سبرينجز.

كان تشارلي كيرك، الذي قتل بالرصاص في سبتمبر الماضي خلال حدث خطابي في جامعة يوتا، قد عينه ترامب في اللجنة قبل عام وظل يخدم فيها حتى وفاته.

ولم يصدر عن الأكاديمية أي إعلان رسمي عن تعيين الأرملة، والذي أوردته صحيفة "ذا هيل" ووسائل إعلام سياسية أخرى يوم الثلاثاء.

لكن اسمها أضيف بالفعل إلى قائمة الأعضاء كواحدة من 5 معينين حاليين من قبل ترامب، مع بقاء مقعد شاغر.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين عينهم الرئيس في مارس 2025 السناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما تومي توبيرفيل، ودينا باول التي شغلت منصب نائبة مستشار الأمن القومي للاستراتيجية خلال إدارة ترامب الأولى.

كما تضم اللجنة عضوين جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ رشحهما زعيم الأغلبية جون ثون، وهما كيفن كريمر من داكوتا الشمالية وماركواين مولين من أوكلاهوما، اللذين تم تسميتهما مؤخراً كمرشحي ترامب ليحلا محل وزيرة الأمن الداخلي المقالة كريستي نوم.

وفي بيان لها، قالت أوليفيا ويلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن إريكا كيرك كانت "الخيار الأمثل" لخلافة زوجها، مضيفة: "خدم تشارلي كيرك بكل فخر في اللجنة، ملهما ليس فقط الجيل القادم من العسكريين، بل ملايين حول العالم بإيمانه المسيحي الجريء، ودفاعه عن الحقيقة، وحبه العميق للوطن".

وتابعت ويلز: "إريكا كيرك ستواصل إرثه، وستكون مدافعة شجاعة عن أقوى قوة جوية في تاريخ العالم، التي يحافظ محاربوها على سلامة وقوة وحرية أمتنا".

ومنذ مقتل زوجها، واصلت كيرك القيام بدور نشط في منظمة "تورنينغ بوينت يو إس إيه" المحافظة التي أسسها وقادها زوجها، بصفتها رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية.

ومن المقرر أن تظهر اليوم الأربعاء مع سارة هاكابي ساندرز، حاكمة أركنساس الجمهورية والسكرتيرة الصحفية السابقة لترامب، في حدث في ليتل روك للترويج لبرنامج "كلوب أمريكا" التابع للمنظمة، والذي يسعى إلى إنشاء فرع لها في كل مدرسة ثانوية عامة في الولاية.

يذكر أن كيرك، الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال أريزونا في مسابقة ملكات الجمال، تم تكريمها أيضا من قبل ترامب خلال خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس في فبراير الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أرملة تشارلي كيرك أرملة تشارلي كير تشارلي كيرك ترامب القوات البحرية الأمريكية القوات الجوية الأمريكية أمريكا إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بصورة علمية.. كيف تواجه أعراض انسحاب النيكوتين؟
أخبار مصر

بصورة علمية.. كيف تواجه أعراض انسحاب النيكوتين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
سفرة رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
هيئة بحرية: استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

هيئة بحرية: استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز
زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
أخبار وتقارير

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
رياضة محلية

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد