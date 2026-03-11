إعلان

البحرية البريطانية: استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز

كتب : مصراوي

09:23 ص 11/03/2026 تعديل في 10:32 ص

استهداف سفينة شحن

وكالات

أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء، تعرض سفينة شحن لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن السفينة التي استهدفت بمضيق هرمز طلبت المساعدة والطاقم يخليها.

كانت الهيئة أفادت بتضرر سفينة حاويات جراء مقذوف يشتبه بأنه أصابها على بعد 25 ميلا بحريا شمال غرب رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، وفقا لروسيا اليوم.

