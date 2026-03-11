أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة السابعة والثلاثين من الهجمات التي تنفذها إيران تُعد الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب الجارية في المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري، أن هذه الموجة من الضربات تأتي ضمن العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها طهران في إطار التصعيد العسكري الحالي.

وأضاف أن القوات الإيرانية استهدفت مجددًا مركز الاتصالات الفضائية الواقع جنوبي تل أبيب داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه لهذا الموقع منذ بدء العمليات.

وأشار الحرس الثوري إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل في إطار ما وصفه بالرد على الهجمات والضربات التي تعرضت لها إيران خلال الفترة الماضية.