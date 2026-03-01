أدانت روسيا بأشد العبارات الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على الأراضي الإيرانية، واصفةً إياه بـ"العدوان غير المبرر".

اتصال لافروف وبن زايد: رفض قاطع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد على "رفض موسكو القاطع للهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد طهران".

وجاء في بيان رسمي للخارجية الروسية: "شدد الوزير لافروف على عدم قبول إجراءات الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين شنتا عدونا سافرا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

إدانة اغتيال المرشد وعائلته

أعربت الخارجية الروسية عن استنكارها الشديد لعملية اغتيال المرشد آية الله علي خامنئي التي وقعت داخل مكتبه في طهران فجر السبت، والتي أسفرت أيضا عن مقتل عدد من أفراد أسرته ومسؤولين رفيعي المستوى.

موسكو وسباق احتواء التصعيد

تأتي هذه التحركات الروسية المكثفة في محاولة لاحتواء "الانفجار العسكري الخطير"، خاصة بعد إعلان طهران بدء ضربات انتقامية واسعة استهدفت القواعد الأمريكية، ردا على الغارات التي طالت مفاصل الدولة الإيرانية وأدت لرحيل رأس الهرم السياسي فيها.