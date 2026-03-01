وكالات

تعرّضتْ امرأة وطفلها لإصابات طفيفة، إثر سقوط حطام طائرة مسيّرة فوق مُجمّع يضمّ السفارة الإسرائيلية وعدداً من البعثات الدولية الأخرى في أبو ظبي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الحُطام سقط على واجهة مجمّع "أبراج الاتحاد" إثر اعتراض الطائرة المسيّرة، ما تسبّب في دويّ أصوات عالية في أنحاء أبو ظبي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، بأن مقرّ السفارة الإسرائيلية في أبوظبي تعرّض للضرر جرّاء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، دون الإشارة لحجم وطبيعة الضرر.

وأكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن هناك مصابين إسرائيليين جرّاء الهجوم الإيراني على أبوظبي دون أن تؤكد أن المقرّ يعود للسفارة.