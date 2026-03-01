وكالات



أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن العدو واهم بأن اغتيال القادة سيزعزع إيران، مشددا على أن الشعب الإيراني أثبت أنه متمسك بقيادته



قال لاريجاني: "سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد، إذ أن الشعب الإيراني أثبت أنه متمسك بقيادته".

أضاف: "كنا قلقين على القائد وندرك جيدا أن العدو يعرف مكانته في قلوب الشعب الإيراني ولذا سنحرق قلوب الأعداء، السيد خامنئي أصر على مواصلة حياته بنحو طبيعي من دون أي تدابير استثنائية".

وأشار إلى أنه تم وضع خطط لترتيب القيادة حسب الدستور، إذ أن الشعب الإيراني سيعبر هذا المنعطف التاريخي بعزم وقوة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة استعمارية وتسعى إلى نهب ثروات الشعب الإيراني.

وأكد لاريجاني، أن الإيرانيون متماسكون في مواجهة أعدائهم، إذ أن الأمر ليس كما يعتقد العدو، أن يضربوا وتنتهي القصة.

وأشار إلى أن شهد الشعب الإيراني قد شهد العديد من الأحداث المريرة عبر التاريخ، لكنه لم يتراجع أبدًا ولن يتراجع، مؤكدا أن الولايات المتحدة استعمارية وتسعى إلى نهب ثروات الشعب الإيراني، بالإضافة إلى أنها تخدم الكيان الإسرائيلي وهو بدوره يسعى إلى تجزئة إيران.

وتابع: "ردنا كان واضحا وقواتنا جاهزة بشكل كامل، وضرباتنا ستكون مؤلمة للأمريكيين أكثر من ذي قبل لأمة وقواتها المسلحة ستدافع عن سيادة البلاد"، وفقا لروسيا اليوم.