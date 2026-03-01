

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، أن سلاح الجو نفذ موجة جديدة من الضربات استهدفت نحو 30 موقعا عسكريا غرب ووسط إيران الليلة الماضية.

جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجمت عشرات الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو، بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، واستكملت خلال الليل موجة إضافية من الغارات استهدفت منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لنظام الإرهاب الإيراني في غرب ووسط إيران.

وتعزّز الضربات التي تم استكمالها عمق الضرر الذي لحق بهذه البنى التحتية، وتحافظ على إنجازات جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "تمت مهاجمة نحو 30 هدفًا تابعًا لنظام الإرهاب في أنحاء إيران، من بينها أنظمة دفاع جوي، منصات إطلاق صواريخ، أهداف تابعة للنظام ومقرات عسكرية".

وأكد البيان، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لنظام الإرهاب الإيراني، وفقا لروسيا اليوم.