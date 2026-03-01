إعلان

مندوب إيران بالأمم المتحدة: جميع القواعد العسكرية المعادية أهداف مشروعة حتى ينتهي العدوان

كتب : مصراوي

02:49 ص 01/03/2026

الأمم المتحدة

وكالات

قال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، إن إيران تعتبر جميع القواعد العسكرية للدول المعادية أهدافا مشروعة للهجوم حتى ينتهي العدوان على البلاد.

وأشار إلى أن رد إيران على الهجوم الأمريكي يستهدف حصريا القواعد والمنشآت الحكومية الأمريكية.

أضاف: "يجب اعتبار جميع قواعد ومنشآت وأصول القوات المعادية في المنطقة أهدافا عسكرية مشروعة، وستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بحزم حتى ينتهي العدوان تماما".

واستهدفت إيران في وقت سابق من اليوم، بصواريخ باليستية، عدة مواقع في قطر والكويت والبحرين والأردن والإمارات على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، وفقا لروسيا اليوم.

