رغم فك حصار مدن الجنوب.. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد هجمات المسيرات في السودان

كتب : مصراوي

10:47 م 09/02/2026

السودان

كتب- مصطفى الشاعر:

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هجمات الطائرات المسيرة لا تزال تحصد أرواح المدنيين في السودان، مشيرا إلى أن المعاناة الإنسانية لا تزال قائمة رغم نجاح الجيش السوداني في كسر حصار طويل فرضته قوات الدعم السريع على مدينتين جنوب البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال تورك، خلال إفادة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين: إن "الغارات الجوية التي يشنها الجانبان بطائرات مسيرة ما زالت مستمرة، مؤكدا أنها تسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين".

وأضاف المفوض الأممي، أن مكتبه وثق أكثر من 90 وفاة و142 إصابة بين المدنيين جراء الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع منذ أواخر يناير وحتى السادس من فبراير.

وأوضح فولكر تورك، أن الآلاف من سكان الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين، وأن بعضهم ماتوا بلا شك، بينما يعتقد أن آخرين محتجزون في ظروف وصفها بأنها غير إنسانية.

السودان هجمات المسيرات الطائرات المسيرة الأمم المتحدة

