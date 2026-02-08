إعلان

محكمة إيرانية تقضي بسجن الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي لأكثر من سبع سنوات إضافية

كتب : مصراوي

09:06 م 08/02/2026

الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أفاد أنصار نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اليوم الأحد، إن محكمة إيرانية قضت بسجنها لأكثر من سبع سنوات إضافية بعد أن بدأت إضرابا عن الطعام، في وقت تقمع فيه طهران كل أشكال المعارضة بعد مظاهرات اندلعت في أنحاء البلاد ووفاة الآلاف على يد قوات الأمن.

وتأتي هذه الأحكام الجديدة بحق محمدي في وقت تحاول فيه إيران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي لتفادي ضربة عسكرية يهدد باتخاذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، على أن قوة طهران تنبع من قدرتها على "قول لا للقوى العظمي"، متخذا موقفا متشددا بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة جرت في سلطنة عُمان.

وأكد مصطفى نيلى، محامي نرجس محمدي، في منشور على تطبيق إكس، صدور الحكم بحق موكلته، قائلا إنه صدر أمس السبت من جانب محكمة ثورية في مدينة مشهد.

وقال نيلي في منشوره: "صدر حكم بسجنها لست سنوات بتهمة "التجمهر والتآمر" وسنة ونصف بتهمة نشر أكاذيب وحظر سفرها لمدة عامين.

وأضاف المحامي أن محمدي تلقت حكما إضافيا بالنفي الداخلي لسنتين إلى مدينة خوسف، على بعد نحو 740 كيلومترا (460 ميلا) جنوب شرق طهران، العاصمة. ولم تؤكد إيران على الفور صدور الحكم بسجنها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نرجس محمدي محكمة إيرانية قوات الأمن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
أخبار مصر

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)
أخبار مصر

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)
زلزال إبستين يهز بريطانيا.. استقالة كبير موظفي ستارمر وتصاعد الضغوط على
شئون عربية و دولية

زلزال إبستين يهز بريطانيا.. استقالة كبير موظفي ستارمر وتصاعد الضغوط على
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
حوادث وقضايا

استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟