كتب- مصطفى الشاعر:

علّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، على قرار إسرائيل الأخير بشأن الضفة الغربية، والتي تتضمن إلغاء القانون الأردني بحظر بيع الأراضي لليهود.

وقالت الهيئة في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، إن قرارات إسرائيل الأخيرة بشأن الضفة "تفرض بيئة طاردة وقهربة للفلسطينيين، مضيفة أن دولة الاحتلال لا تعتدي فقط على حقوق شعبنا بل تواجه المجتمع الدولي.

ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه إسرائيل التي تقضي على اتفاقية أوسلو.

وفي وقت سابق، أصدر مكتب وزير مالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بيانًا أورد فيه موافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني اليوم على سلسلة من القرارات الحاسمة التي تُغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، واصفًا القرار بـ"يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية".