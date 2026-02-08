إعلان

فتح تتهم إسرائيل بعرقلة اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها في غزة

كتب : مصراوي

03:53 م 08/02/2026

حركة فتح

اتهمت حركة فتح، اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفضا إسرائيليا للمضي قدما في تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة منذر الحايك، إن إسرائيل لا تزال تمنع وصول أعضاء اللجنة إلى القطاع رغم إعادة فتح معبر رفح، مشيرا إلى أن هذا المنع يقترن بعدم وجود مؤشرات على استعداد إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف الحايك، في تصريح صحفي، أن الجيش الإسرائيلي يواصل فرض سيطرته على مساحات واسعة من قطاع غزة، ما يعرقل أي خطوات عملية لبدء ترتيبات إدارية جديدة على الأرض.

من جهته، أشار عضو اللجنة الوطنية عائد ياغي، إلى وجود معيقات فنية تعيق انتقال أعضاء اللجنة من القاهرة إلى غزة، دون أن يوضح طبيعة هذه المعيقات، معربا عن أمله في تجاوزها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكانت مصر وقطر وتركيا قد أعلنت في وقت سابق، عن تشكيل لجنة فلسطينية من شخصيات مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، على أن تباشر عملها من داخل القطاع.

ويأتي ذلك في وقت يسري فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وسط خلافات متواصلة بشأن تنفيذ بنوده اللاحقة.

حركة فتح غزة إسرائيل

