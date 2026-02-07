إعلان

السلطات الباكستانية: منفذ هجوم صلاة الجمعة تلقى تدريبا في أفغانستان

كتب : مصراوي

10:30 ص 07/02/2026

هجوم صلاة الجمعة بباكستان

د ب أ

حددت السلطات الباكستانية هوية منفذ الهجوم على مسجد في إسلام آباد بأنه من سكان بيشاور وتلقى تدريبا في أفغانستان، مما يلقي ضوءا جديدا على الإرهاب العابر للحدود في البلاد.

وطبقا لمعلومات أولية صادرة عن مصادر مقربة من التحقيق، كان المهاجم ياسر خان ياسر، يقيم في أفغانستان منذ حوالي خمسة أشهر قبل أن يعود إلى باكستان، حسب شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت.

ويدرس المحققون أيضا في روابط محتملة بين المهاجم وتنظيم ولاية خراسان ، وهو فرع من تنظيم الدولة الإسلامية ينشط في وسط وجنوب آسيا، وأشار المحققون إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في تلك المرحلة.

ويعتقد أن ياسر خان، الذي كان يميل إلى المدرسة السلفية الفكرية، تلقى تدريبا عسكريا خلال إقامته في أفغانستان.

وقالت السلطات إن الجهود جارية للكشف عن الشبكة الكاملة التي تقف وراء الهجوم.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف مسؤوليته عن الهجوم الدموي على مسجد شيعي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وجاء هذا الادعاء عبر وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم والتي نشرت بيانا على تطبيق تيليجرام، وصورة قالت إنها للمفجر الانتحاري.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقتل ما لا يقل عن 31 شخصا في الهجوم أثناء صلاة الجمعة، في إحدى ضواحي إسلام آباد. كما أصيب نحو 170 آخرين، حسبما أفاد مسؤولون.

