"سلاح وتهديد أسرة كاملة".. تفاصيل فيديو اقتحام منزل سيدة بالدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على منزلها بمحافظة الدقهلية حاملاً سلاحًا أبيض، ما أثار حالة من القلق بين المتابعين.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يناير الماضي، تلقى مركز شرطة المنزلة بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة المركز، أفادت خلاله بتضررها من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، لقيامه بتهديدها وأفراد أسرتها بالإيذاء، والتعدي على نجلها بالضرب محدثًا إصابته، فضلًا عن قيامه بالتشهير بشقيقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية خلافات جيرة بينهم.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.