واشنطن تعلن اعتقال مشارك رئيسي في الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي عام 2012

كتب : مصراوي

06:22 م 06/02/2026

المدعية العامة الأمريكية بام بوندي

(أ ب)

قالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، إن "مشاركا رئيسيا" في الهجوم الذي وقع على القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازي، في ليبيا عام 2012، والذي أسفر عن مقتل 4 أمريكيين يوجد حاليا قيد الاحتجاز.

وكان الهجوم على مجمع القنصلية الأمريكية عام 2012 قد أدي إلى مقتل أمريكيين من بينهم السفير كريس ستيفنز، وتحول على الفور كقضية سياسية مثيرة للجدل، حيث شكك الجمهوريون في إجراءات الأمن التي وفرها الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حول مجمع القنصلية، وكذلك في استجابة الجيش للعنف، وتغيير رواية الإدارة الديمقراطية حول المسؤول عن الهجوم وأسبابه.

وفي ليلة 11 سبتمبر 2012، قال مسؤولون أمريكيون إن 20 مسلحا على الأقل مسلحين ببنادق طراز أيه كي – 47 وقاذفات قنابل اخترقوا بوابة مجمع القنصلية واضرموا النار في المباني.

وأدى الحريق إلى مقتل السفير ستيفنز والموظف بوزارة الخارجية شون سميث. فيما تمكن موظفون آخرون بوزارة الخارجية الأمريكية من الفرار إلى منشأة أمريكية مجاورة تُعرف باسم الملحق.

وألقت قوات خاصة أمريكية القبض على مسلح ليبي يُشتبه في أنه العقل المدبر للهجمات، يُدعى أحمد أبو ختالة، في 2014، وتم نقله إلى واشنطن للمحاكمة.

وتمت إدانته وهو يقضي حاليا عقوبة بالسجن.

