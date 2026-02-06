إعلان

وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والبحرين وقطر يعقدون مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا في ليوبليانا

كتب : مصراوي

05:28 م 06/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

مصراوي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وفيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، والوزير أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الأردن، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، وسلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، جلسة حوارية موسعة مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا السيدة تانيا فاجون، في عاصمة جمهورية سلوفينيا ليوبليانا.

وبحث الوزراء خلال المباحثات، سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي مقدمها الأوضاع في قطاع غزة وضرورة الالتزام في اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والجهود المبذولة لإنجاح خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين.

كما بحث الوزراء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وأكدوا ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي تدفع نحو تفاقم الأوضاع وتقوض كل جهود التهدئة.

وثمن الوزراء مواقف سلوفينيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واعترافها بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما جرى خلال المباحثات بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد من خلال التفاوض والحوار، بالإضافة إلى مناقشة المساعي المبذولة لحل الازمة الروسية - الأوكرانية.

الدكتور بدر عبد العاطي جمهورية سلوفينيا السيدة تانيا فاجون وزراء خارجية مصر و 4 دول عربية وزيرة خارجية سلوفينيا

