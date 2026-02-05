إعلان

وزير الخارجية يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات الملف النووي الإيراني

كتب : مصراوي

07:15 م 05/02/2026 تعديل في 07:23 م

الدكتور بدر عبد العاطي

مصراوي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، من رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث بحث الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

تناول الاتصال الجهود المبذولة لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة وخفض التصعيد، حيث استعرض وزير الخارجية الاتصالات المكثفة التي أجراها على مدار الأسابيع الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وايران، بما يسهم فى معالجة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.


وأعرب عبد العاطي في هذا السياق عن التطلع لتوصل الولايات المتحدة وإيران لتسوية توافقية تعالج شواغل كافة الأطراف، وبما يساهم في تجنيب المنطقة مزيد من التوتر ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.

وأكد عبد العاطي على ضرورة مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية، مشددا أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

