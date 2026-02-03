أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، حاجتها إلى مليار دولار للتعامل مع الأزمات الصحية في 36 منطقة في العالم تعاني حالة طوارئ صحية حادّة، بما في ذلك قطاع غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية تشيكوي إيكويزو للصحفيين في جنيف إن "ربع مليار شخص يعيشون أزمات إنسانية تحرمهم من عوامل الحماية الأساسية: السلامة والمأوى والوصول إلى الرعاية الصحية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحذر من أنه في ظل ظروف من هذا النوع "تزداد الاحتياجات الصحية.. بينما تتقلّص إمكانية الوصول إلى الرعاية".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة للفترة ما بين العام 2026 وحتى 2027، وذلك بعد الانسحاب الأميركي المفاجئ الذي مثّل ضربة كبيرة لميزانيتها.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كانت بلاده أكبر دولة مانحة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وقف تمويلها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025؛ ما اضطر المنظمة إلى أن تخفض موازنتها، المقرّة مسبقا، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال إحاطة للدول الأعضاء الأربعاء: "كان هذا العام من الأصعب في تاريخ منظمة الصحة العالمية، إذ خضنا عملية صعبة، ولكن كانت ضرورية لتحديد الأولويات وإعادة توجيه الموارد، مما أدى إلى تقليص كبير في قوتنا العاملة"