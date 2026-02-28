أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن صدور أوامر رئاسية مباشرة من دونالد ترامب باتخاذ "إجراءات جريئة وحاسمة" لمواجهة النظام الإيراني.

خطة "سنتكوم" لتأمين الجبهة الأمريكية

أكدت القيادة، اليوم السبت، في بيان رسمي عبر "إكس"، أن الهدف الاستراتيجي لهذه التحركات هو حماية الشعب الأمريكي عبر القضاء على كافة "التهديدات الوشيكة" الصادرة من طهران.

وكشف البيان أن قوات "سنتكوم" بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، واصفة إياها بـ "الضربة الساحقة والمستمرة التي لا تعرف الهوادة".

وأشار البيان إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار "ردع التهديدات" التي وصلت لمرحلة الخطورة المباشرة، مؤكدا أن العمليات الجارية تهدف لكسر القدرات الهجومية للنظام الإيراني بشكل كامل.

تنسيق أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ "القناة 12 العبرية"، عن تفاصيل محادثة هاتفية "جيدة جدا" أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا وجود توافق تام في وجهات النظر بينهما حيال التطورات الراهنة.

وبحسب القناة العبرية، شن ترامب، اليوم السبت، هجوما حادا على النظام الإيراني، مشيرا إلى أن طهران كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، قائلا: "لا توجد رغبة حقيقية لدى إيران للتوصل إلى أي اتفاقات في الوقت الراهن".

وفي رسالة عكست نفوذه في المشهد القادم، أكد ترامب أن لديه "مخارج كثيرة" للتعامل مع الحرب الدائرة، مشددا على أن بوسعه التحكم في مدة الصراع، موضحا: "بإمكاني جعل هذه الحرب طويلة، كما بوسعي تقصير مدتها".

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.