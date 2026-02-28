كتب-عبدالله محمود:

أعلن وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، أن إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب، وعدم امتلاك قنبلة نووية.

وقال وزير الخارجية العماني في مقابلة مع قناة سي بي إس الأمريكية، الجمعة، أنه متفائل بشأن سير المحادثات مع إيران والتوصل لاتفاق سلام في المتناول.

وأكد الوزير العماني، أن التوصل للاتفاق في المتناول إذا أفسح المجال للدبلوماسية من أجل تحقيق ذلك، داعيا واشنطن وطهران لمواصلة المفاوضات لأنها حققت تقدما كبيرا في اتجاه التوصل لاتفاق بشأن إيران.

وأوضح وزير الخارجية العماني، أنه لن يكون بمقدور إيران مراكمة مواد نووية تمكنها من الحصول على قنبلة نووية، مؤكدًا أن هناك اتفاق لتقليص اليورانيوم المخصب في إيران إلى أدنى مستوى وتحويله إلى وقود.

وأشار وزير الخارجية العماني، إلى أنهم اتفقوا خلال المحادثات على ألا تمتلك إيران قنبلة نووية، موضحًا أن الاتفاق المحتمل سيكون أفضل وإيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين.

وذكر أنه سيكون بمقدور المفتشين الدوليين دخول منشآت إيران النووية عند التوصل لاتفاق، مؤكدًا أنه لا تزال هناك تفاصيل ينبغي العمل عليها من أجل التوصل لاتفاق شامل بشأن إيران.

وأضاف الوزير العماني، أنه يأمل أن يحول ما تحقق من تقدم دون شن ضربات أمريكية على إيران، لافتًا إلى أنه شرح لنائب الرئيس الأمريكي الوضع باعتباره وسيطا مستقلا في المفاوضات.

وشدد وزير الخارجية العماني، على ضرورة عدم شن إسرائيل أي هجوما على إيران، قائلا: "لا نريد أن يتكرر ما حدث العام الماضي".