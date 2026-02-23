إعلان

البرهان: لا حل سوى إنهاء التمرد أو استسلامه.. ومعركة الكرامة مستمرة حتى تطهير السودان

كتب : مصراوي

11:07 م 23/02/2026

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

وكالات

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الأزمة الراهنة في البلاد لا تحتمل حلولاً وسط، مشدداً على أن الخيار الوحيد يتمثل في القضاء على التمرد أو استسلامه، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام من يختار إلقاء السلاح.

وقال البرهان، في تصريحات إعلامية مساء الإثنين، إن القوات المسلحة السودانية مستمرة في معركة الكرامة، حتى دحر الميليشيا الإرهابية وتطهير البلاد منها.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن المعركة التي يخوضها السودان تعد من أصعب المعارك التي واجهها الشعب السوداني في تاريخه الحديث.

وأشار البرهان، إلى أن التمادي في العداء وتلفيق الاتهامات ضد الجيش والشعب لن يمر دون مساءلة، مؤكدا أن كل من يسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة أو استهداف القوات النظامية سيواجه بالمحاسبة وفق القانون.

وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيده على المضي قدما في العمليات العسكرية حتى تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في جميع أنحاء البلاد.

مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان السودان القوات المسلحة السودانية

