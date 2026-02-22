إعلان

عراقجي: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الملف النووي الإيراني

كتب : عبدالله محمود

07:08 م 22/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت الولايات المتحدة معالجة مخاوفها بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أن الحشد العسكري الأمريكي لن يخيف طهران.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة سي بي إس الأمريكية، اليوم الأحد، أن إيران لا تزال تعمل على مسودة الاتفاق النووي، وأن لقاءً جديدًا مع الجانب الأمريكي مقرر الخميس المقبل في جنيف.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الاتفاق المحتمل مع واشنطن قد يكون أفضل من اتفاق 2015، وأن المفاوضات تركز حاليًا على الجوانب النووية فقط، بما في ذلك حق إيران في تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة السلمية.

وأكد عراقجي أن طهران طورت تكنولوجيا التخصيب بنفسها، واصفًا ذلك بالمصدر الرئيسي للفخر الوطني، وأن إيران لن تتخلى عن هذا الحق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، أن صواريخ بلاده كانت قادرة على ضرب أهداف في إسرائيل، التي طلبت وقف إطلاق النار.

وشدد الوزير الإيراني، على حق طهران في الدفاع عن نفسها حال تعرضها لهجوم، مؤكدًا أن قدراتها الصاروخية موجهة إلى القواعد الأمريكية وليست أراضي الولايات المتحدة بشكل مباشرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي الملف النووي الإيراني الولايات المتحدة البرنامج النووي الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول تعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول تعاملات المسائية
5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات
حوادث وقضايا

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات
رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
أخبار وتقارير

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟