عراقجي: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الملف النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت الولايات المتحدة معالجة مخاوفها بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أن الحشد العسكري الأمريكي لن يخيف طهران.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة سي بي إس الأمريكية، اليوم الأحد، أن إيران لا تزال تعمل على مسودة الاتفاق النووي، وأن لقاءً جديدًا مع الجانب الأمريكي مقرر الخميس المقبل في جنيف.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الاتفاق المحتمل مع واشنطن قد يكون أفضل من اتفاق 2015، وأن المفاوضات تركز حاليًا على الجوانب النووية فقط، بما في ذلك حق إيران في تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة السلمية.

وأكد عراقجي أن طهران طورت تكنولوجيا التخصيب بنفسها، واصفًا ذلك بالمصدر الرئيسي للفخر الوطني، وأن إيران لن تتخلى عن هذا الحق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، أن صواريخ بلاده كانت قادرة على ضرب أهداف في إسرائيل، التي طلبت وقف إطلاق النار.

وشدد الوزير الإيراني، على حق طهران في الدفاع عن نفسها حال تعرضها لهجوم، مؤكدًا أن قدراتها الصاروخية موجهة إلى القواعد الأمريكية وليست أراضي الولايات المتحدة بشكل مباشرة.