إعلان

وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

كتب : مصراوي

05:20 م 22/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، بالدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص وزارة الخارجية على توسيع مجالات الشراكة مع الأكاديمية، خاصة في التدريب وبناء القدرات وتطوير الكوادر في القطاعات المختلفة، بما يدعم أولويات التنمية في مصر ويعزز التعاون العربي والدولي في هذه المجالات. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الأكاديمية في القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبحثية وبناء قدرات الكوادر الإفريقية، بما يدعم أولويات التنمية في الدول الإفريقية ويعزز التعاون العربي-الإفريقي.

كما نوه وزير الخارجية بالدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية باعتبارها مؤسسة رائدة في التعليم والبحث العلمي، وإسهامها في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره للتنسيق القائم مع وزارة الخارجية، مؤكداً استعداد الأكاديمية لتعميق التعاون في البرامج التدريبية والبحثية والمبادرات المشتركة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يتقاضى أجره بالدولار؟.. مصطفى غريب يجيب في مقلب "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

هل يتقاضى أجره بالدولار؟.. مصطفى غريب يجيب في مقلب "رامز ليفل الوحش"
رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
أخبار وتقارير

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

لو هتكسر صيامك عليه.. هذا ما يفعله التمر بالحليب في جسمك
سفرة رمضان

لو هتكسر صيامك عليه.. هذا ما يفعله التمر بالحليب في جسمك
لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم
سفرة رمضان

لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟