كتب - مصطفى الشاعر

قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية الطارئة والشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن الرئيس "انتهك القانون الفيدرالي" بفرضه رسوما أحادية الجانب على مستوى العالم، فيما وُصف بأنه "خسارة مدوية للبيت الأبيض" في ملف يمثل ركيزة أساسية لسياسة ترامب الخارجية والاقتصادية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يُعد هذا الحكم الصادر، اليوم الجمعة، أهم انتكاسة تتكبدها إدارة ترامب في ولايتها الثانية أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي سبق وأن ساندت الرئيس في ملفات الهجرة وإقالة رؤساء هيئات مستقلة، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي.

وحسمت المحكمة قرارها بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، مؤكدة أن الإجراءات الجمركية التي اتخذها ترامب "تخطت الإطار القانوني المعمول به".

وفي رأي الأغلبية الذي صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس، شددت المحكمة على أنه لا يمكن للرئيس ممارسة سلطات جمركية "بلا حدود" دون تفويض واضح من الكونجرس، رافضةً ادعاءات ترامب بامتلاك سلطة استثنائية لفرض الرسوم من حيث المقدار أو النطاق الزمني.