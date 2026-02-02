إعلان

السعودية تستقبل 19.5مليون حاج ومعتمر خلال عام 2025

كتب : مصراوي

10:01 ص 02/02/2026

رحلات العمرة

(د ب أ)

استقبلت المملكة العربية السعودية 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال عام 2025، محققة نسبة رضا تجاوزت 90% عن الخدمات المقدمة.

وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- في بيان له نشر اليوم الإثنين، أن هذه القفزات شملت موسمي الحج والعمرة، وسجّلت نسبة رضا بلغت 91% بين الحجاج، و94% بين المعتمرين، في دلالة واضحة على جودة التخطيط والتشغيل وتكامل جهود أكثر من 60 جهة عملت بتناغم لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم.

وشهد الموسم مشاركة مجتمعية واسعة تجاوزت 184 ألف متطوع ومتطوعة، أسهموا في أعمال الإرشاد والتنظيم والخدمات الإنسانية، في صورة تجسد روح العطاء والشراكة الوطنية وترسّخ القيم المجتمعية في خدمة ضيوف الرحمن.

وامتدت الجهود إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية عبر تطوير 18 موقعا تاريخيا مرتبطا بالسيرة النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعمّق الأثر الإيماني، ويضيف بُعدا معرفيا وثقافيا لرحلة الحاج والمعتمر.

