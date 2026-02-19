إعلان

مسؤول أمريكي: نتوقع انتشار قوة الاستقرار الدولية في غزة بدءا من أبريل

كتب : محمود الطوخي

05:02 م 19/02/2026

حرب غزة

قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن منح مالية بقيمة 6.5 مليار دولار لغزة خلال اجتماع مجلس السلام اليوم.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن ترامب سيعلن عن التزام عدد من الدول بتوفير آلاف الجنود لقوة الاستقرار الدولية في غزة، موضحا أن طلائع قوة الاستقرار الدولية يتوقع انتشارها بدءا من أبريل المقبل.

وتتواصل التحضيرات لانعقاد مجلس السلام في واشنطن برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور وفود أكثر من 40 دولة.

