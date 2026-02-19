قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن منح مالية بقيمة 6.5 مليار دولار لغزة خلال اجتماع مجلس السلام اليوم.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن ترامب سيعلن عن التزام عدد من الدول بتوفير آلاف الجنود لقوة الاستقرار الدولية في غزة، موضحا أن طلائع قوة الاستقرار الدولية يتوقع انتشارها بدءا من أبريل المقبل.

وتتواصل التحضيرات لانعقاد مجلس السلام في واشنطن برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور وفود أكثر من 40 دولة.