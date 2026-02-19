بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأول لمجلس السلام، الخميس، في واشنطن بحضور ممثلين من عدة دول، حيث انضمت نحو عشرين دولة إلى المجلس الذي يرأسه.

ووصف ترامب، الحدث بأنه يوم كبير وأحد أهم الأمور التي شارك فيها، مؤكدا أن المجلس أنشئ لضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره.

انتقاد الحلفاء

وجه ترامب انتقادات لحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين الذين لم ينضموا بعد إلى المجلس، مشيرا بالاسم إلى المملكة المتحدة وفرنسا وكندا التي اختارت عدم قبول الدعوة حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي، إن البعض يحاول التملص من المسؤولية ويتظاهرون بالبراءة لكن ذلك لن يجدي نفعا معه، مؤكدا أن الجميع سيتم قبولهم في نهاية المطاف في هذا المجلس الذي وصفه بالأكثر شهرة على الإطلاق.

تعقيدات غزة

أقر الرئيس الأمريكي بأن الوضع في غزة لا يزال معقدا وأنه لا يزال يتعين عليهم القيام ببعض الأمور، مشددا على أن تحقيق السلام صعب جدا لكنه واثق من تحقيقه لأن كلفة الحروب تتجاوز أضعاف كلفة السلام.

وأشار ترامب، إلى أن معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام، مضيفا "هناك قادة آخرين لا نرغب بمشاركتهم في هذا الكيان الجديد".

صورة عائلية

التقط ترامب وأعضاء المجلس ما وصف بـ"الصورة العائلية" قبل بدء الاجتماع الافتتاحي، حيث وقف محاطا بنائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو أمام قادة من السعودية وإندونيسيا وقطر.

وظهر عدد من القادة المشاركين أبرزهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وهم يرتدون قبعات حمراء تحمل شعار الولايات المتحدة وعلمها، واضعين إياها على الطاولات بجانب لافتات بلدانهم.