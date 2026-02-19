"إرادة جيل" يبحث خطة عمل المرحلة المقبلة والاستعداد لانتخابات المحليات

عقدت الهيئة العليا لحزب إرادة جيل، اليوم، اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء محسن الفحام، نائب رئيس الحزب، وبحضور الأمين العام، ونواب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، وأمناء اللجان المركزية، إلى جانب عدد من أمناء المحافظات، وذلك لبحث خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الحزب في بيان له أن الاجتماع تناول سبل الدفع بدماء جديدة وكوادر فكرية وشعبية داخل الأمانة المركزية، إلى جانب تعزيز التواصل والتلاحم مع الجماهير، وبحث التحديات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، في إطار الدور المجتمعي والسياسي المنوط بالحزب، بما يسهم في تعزيز حضوره على الساحة السياسية.

كما ناقش الاجتماع رؤية الحزب خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر والمنطقة، وماهية الدور المنتظر من الحزب في مختلف القضايا التنموية والخدمية.

وأضاف الحزب أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الاستعداد لانتخابات المحليات المرتقبة، والمقرر مناقشة قانونها خلال الفترة المقبلة بمجلس النواب، باعتبارها الاستحقاق الدستوري الأخير، مؤكدًا أهمية هذا الاستحقاق في تخفيف الضغط الناتج عن المطالب الشعبية على نواب البرلمان، بما يعزز قدرتهم التشريعية ويسهم في سرعة إنجاز القوانين والتشريعات المنتظر صدورها.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الحزب، وهم النائب محمد تيسير مطر الأمين العام للحزب والدكتور محمد غنيم والمستشار محمد حسن، نائبا رئيس الحزب و المهندس حسام الجمل، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة المركزية وأمناء المحافظات.

