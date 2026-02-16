إعلان

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: آمل أن تحدث معجزة تحول دون مواجهة عسكرية مع إيران

كتب : مصراوي

10:42 م 16/02/2026

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عن أمله في أن تحدث معجزة تحول دون اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تضطر في مرحلة ما إلى التحرك إذا لم تُبدِ إيران تغييرًا جذريًا في سياساتها.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن هاكابي قوله، خلال كلمته أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في إسرائيل اليوم الاثنين، إن المباحثات الجارية مع إيران ما تزال محل شك كبير، مضيفًا: "لا أعلم إن كان يمكن لهذه المحادثات أن تفضي إلى سلام حقيقي، لكنني سأكون سعيدًا إذا أدركت إيران عواقب عدم تغيير نهجها".

وتطرق السفير الأمريكي إلى اللقاء الأخير في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين واشنطن وتل أبيب حيال الملف الإيراني.

وشدد هاكابي على أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان تمامًا بشأن ضرورة منع إيران من مواصلة برنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية.

وختم هاكابي تصريحاته بالقول إن الرئيس ترامب أوضح أن العمل العسكري ليس الخيار الأول، لكنه يظل مطروحًا، مؤكدًا أن على طهران إما إحداث تغيير جذري في سلوكها أو مواجهة عواقب ذلك.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفير الأمريكي مايك هاكابي إسرائيل إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
أخبار مصر

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي
أخبار مصر

أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر