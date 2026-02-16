(أ ش أ)

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عن أمله في أن تحدث معجزة تحول دون اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تضطر في مرحلة ما إلى التحرك إذا لم تُبدِ إيران تغييرًا جذريًا في سياساتها.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن هاكابي قوله، خلال كلمته أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في إسرائيل اليوم الاثنين، إن المباحثات الجارية مع إيران ما تزال محل شك كبير، مضيفًا: "لا أعلم إن كان يمكن لهذه المحادثات أن تفضي إلى سلام حقيقي، لكنني سأكون سعيدًا إذا أدركت إيران عواقب عدم تغيير نهجها".

وتطرق السفير الأمريكي إلى اللقاء الأخير في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين واشنطن وتل أبيب حيال الملف الإيراني.

وشدد هاكابي على أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان تمامًا بشأن ضرورة منع إيران من مواصلة برنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية.

وختم هاكابي تصريحاته بالقول إن الرئيس ترامب أوضح أن العمل العسكري ليس الخيار الأول، لكنه يظل مطروحًا، مؤكدًا أن على طهران إما إحداث تغيير جذري في سلوكها أو مواجهة عواقب ذلك.