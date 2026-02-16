إيران: لدينا إشراف كامل على مضيق هرمز طوال الـ24 ساعة

وكالات

قال قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد تنكسيري، إن طهران لديها الأشراف الكامل على مضيق هرمز على مدار الـ 24 ساعة، وفق وكالة مهر للأنباء الإيرانية.

وأكد تنكسيري، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، أن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز حصون منيعة، وسفنها مصدر فخر وطني للإيرانيين.

وعن مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز، أوضح تنكسيري، أن المناورات تجرى وفقاً للبرنامج السنوي للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري.

وأشار تنكسيري، إلى أن وحدات الاستجابة السريعة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري تتدرب بانتظام على الدخول عند الحاجة لمنع نشوء أي حالة من عدم الاستقرار.

وذكر قائد البحرية أن أكثر من 80 ناقلة نفط وسفينة حاويات تجارية تعبر مضيق هرمز يوميا.