رياح قوية وأمطار تضرب نيوزيلندا وتؤدي إلى إلغاء الرحلات الجوية

(د ب أ)

أدت رياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الجزء الجنوبي من نيوزيلندا إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، وإخلاء المنازل، وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف.

وجلب نظام ضغط منخفض شديد هبات رياح عاتية عبر المنطقة، حيث أفادت صحيفة نيوزيلندا هيرالد بأن سرعة هبات الرياح بلغت 193 كيلومترا في الساعة (120 ميلا في الساعة) في ويلينجتون، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوقفت أيضا عبارات في مضيق كوك ستريت – الممر المائي الذي يفصل بين الجزيرتين الشمالية والجنوبية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في أجزاء من الجزء الجنوبي للجزيرة الشمالية، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية النيوزيلندية إن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة ستستمر طوال اليوم، مع تحذيرات طقس نشط في أنحاء وسط وشرقي الجزيرة الشمالية وشمال شرقي الجزيرة الجنوبية.