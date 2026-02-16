إعلان

رياح قوية وأمطار تضرب نيوزيلندا وتؤدي إلى إلغاء الرحلات الجوية

كتب : مصراوي

12:37 ص 16/02/2026

نيوزيلندا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أدت رياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الجزء الجنوبي من نيوزيلندا إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، وإخلاء المنازل، وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف.

وجلب نظام ضغط منخفض شديد هبات رياح عاتية عبر المنطقة، حيث أفادت صحيفة نيوزيلندا هيرالد بأن سرعة هبات الرياح بلغت 193 كيلومترا في الساعة (120 ميلا في الساعة) في ويلينجتون، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوقفت أيضا عبارات في مضيق كوك ستريت – الممر المائي الذي يفصل بين الجزيرتين الشمالية والجنوبية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في أجزاء من الجزء الجنوبي للجزيرة الشمالية، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية النيوزيلندية إن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة ستستمر طوال اليوم، مع تحذيرات طقس نشط في أنحاء وسط وشرقي الجزيرة الشمالية وشمال شرقي الجزيرة الجنوبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إلغاء الرحلات الجوية الطقس الرياح نيوزيلندا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسبب تصرفات الجماهير".. تحرك رسمي من الجيش الملكي ضد الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"بسبب تصرفات الجماهير".. تحرك رسمي من الجيش الملكي ضد الأهلي

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
جريمة تهز شوارع بولاق|كلب يكشف لغز الجنين الميت.. الأم طالبة ثانوي ألقَته
حوادث وقضايا

جريمة تهز شوارع بولاق|كلب يكشف لغز الجنين الميت.. الأم طالبة ثانوي ألقَته
السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور