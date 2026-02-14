وكالات



علمت قناة "آي 24" الإسرائيلي أنه بناءً على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يمثل وزير الخارجية جدعون ساعر إسرائيل في قمة مجلس السلام المقرر عقدها في واشنطن الخميس المقبل.

وقالت القناة الإسرائيلية بموقعها على الانترنت اليوم السبت إنه من المتوقع أن تركز المناقشات على أمن إسرائيل، ومستقبل غزة، والآليات الدولية التي قد تُنظّم مرحلة ما بعد النزاع.

وتأتي هذه المشاركة في وقت دبلوماسي بالغ الحساسية، يتسم بتوترات مستمرة تتعلق بالحرب في غزة، ومفاوضات وقف إطلاق النار الجارية، وهشاشة التوازنات الإقليمية، ويهدف مجلس السلام إلى جمع عدد من القادة السياسيين والدبلوماسيين لمناقشة القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وآفاق الاستقرار، بحسب موقع " آي 24".