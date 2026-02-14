إعلان

إعلام إسرائيلي: وزير الخارجية سينوب عن نتنياهو في الاجتماع الأول لمجلس السلام

كتب : مصراوي

09:18 م 14/02/2026

جدعون ساعر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

علمت قناة "آي 24" الإسرائيلي أنه بناءً على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يمثل وزير الخارجية جدعون ساعر إسرائيل في قمة مجلس السلام المقرر عقدها في واشنطن الخميس المقبل.
وقالت القناة الإسرائيلية بموقعها على الانترنت اليوم السبت إنه من المتوقع أن تركز المناقشات على أمن إسرائيل، ومستقبل غزة، والآليات الدولية التي قد تُنظّم مرحلة ما بعد النزاع.
وتأتي هذه المشاركة في وقت دبلوماسي بالغ الحساسية، يتسم بتوترات مستمرة تتعلق بالحرب في غزة، ومفاوضات وقف إطلاق النار الجارية، وهشاشة التوازنات الإقليمية، ويهدف مجلس السلام إلى جمع عدد من القادة السياسيين والدبلوماسيين لمناقشة القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وآفاق الاستقرار، بحسب موقع " آي 24".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جدعون ساعر نتنياهو واشنطن الخارجية الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان