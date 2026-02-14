إعلان

أوكرانيا: مقتل وإصابة 1070 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

10:26 ص 14/02/2026

الجيش الأوكراني

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و252 ألفا و020 فردا، من بينهم 1070 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11668 دبابات، و24031 مركبة قتالية مدرعة، و37282 نظام مدفعية، و1645 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1300 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و134306 طائرات مسيرة، و4286 صواريخ كروز، و29 سفينة حربية، وغواصتين، و78388 من المركبات وخزانات الوقود، و4071 من وحدات المعدات الخاصة.

الجيش الأوكراني فيسبوك القوات الأوكرانية الجيش الروسي أنظمة الدفاع الجوي

