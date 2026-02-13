إعلان

وصول شحنة أدوية وإمدادات طبية من أمريكا إلى فنزويلا

كتب : مصراوي

08:28 م 13/02/2026

وصول شحنة أدوية وإمدادات طبية

(أ ب)

وصلت شحنة أدوية وإمدادات طبية أمريكية إلى فنزويلا اليوم الجمعة، مما يعكس روح التعاون الجديدة بين البلدين في أعقاب عملية الاعتقال المباغتة للرئيس السابق نيكولاس مادورو الشهر الماضي.

وتلقت السفيرة لورا دوجو، القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى فنزويلا، الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية ، والدبلوماسي الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، الشحنة التي تحتوي على 6 أطنان مترية من الأدوية في المطار الواقع خارج العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وقالت دوجو للصحفيين في مطار مايكيتيا: "من المهم جدًا استقرار النظام الصحي هنا في فنزويلا". مضيفة أن الشحنة تعد "أول جزء من تبرعات عديدة" ستصل "في غضون الأيام المقبلة".

وأدت الأزمة المعقدة في فنزويلا، التي بدأت منذ أكثر من عقد، إلى انهيار نظام الرعاية الصحية العامة في البلاد.

ويشار إلى أن تجهيزات المستشفيات سيئة بشكل كبير ، لدرجة أنه يطلب من المرضى توفير المستلزمات اللازمة لرعايتهم، بدءا من الحقن إلى المسامير الجراحية.

ووصف بلاسينسيا التبرع بأنه "رسالة تعاون بين دولتين ذاتا سيادة".

وأضاف : "نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل شعبنا".

