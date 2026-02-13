الوكالة الدولية للطاقة الذرية: من حق إيران امتلاك قدرات نووية سلمية

وكالات

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، أن المعادلة تغيرت بالنسبة لإيران، ليس فقط من ناحية القدرات، بل أيضاً من ناحية البنى التحتية التي لم تعد موجودة أو تضررت بشدة.

وأوضح جروسي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة، أنه من حق إيران أن يكون لديها قدرات نووية مدنية سلمية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة عادت إلى إيران بعد حرب يونيو التي شنتها إسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنهم تمكنوا إجمالا من تفتيش كل شيء، باستثناء المواقع التي قصفت.