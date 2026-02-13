إعلان

بمبادرة "متعددة الجنسيات".. رئيس وزراء بريطانيا يقود تحركا غربيا لخفض الإنفاق على التسلح

كتب- مصطفى الشاعر:

11:08 ص 13/02/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يخطط لدعوة الحلفاء الغربيين لإطلاق مبادرة دفاعية "متعددة الجنسيات"، تهدف إلى تنسيق المشتريات العسكرية وخفض الإنفاق على التسلح.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يقترح ستارمر إنشاء هيكل دفاعي جديد لتنسيق الشراء الجماعي للأسلحة والمعدات العسكرية، بهدف ترشيد الإنفاق الأوروبي ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بكفاءة أكبر.

ومن المتوقع أن يطرح ستارمر هذه المبادرة رسميا خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن نهاية الأسبوع الجاري.

ويتزامن التحرك البريطاني مع نقاشات أوروبية مكثفة حول "الاستقلال الدفاعي"، وسط مطالبات أمريكية حازمة للأوروبيين برفع مساهماتهم المالية في الحلف، وهو ما يجعل من خيار "الشراء الجماعي" مخرجا استراتيجيا للحكومة البريطانية.

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الانفاق على التسليح

