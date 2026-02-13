(أ ب)

قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إنه لا يظن أنه من الملائم أن تتعقب وزارة العدل تاريخ البحث على أجهزة الحاسب الآلي للنواب الذين يراجعون ملفات من التحقيق بشأن الملياردير الأمريكي الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

ويأتي التوبيخ النادر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي ظهرت فيه صور تكشف عن فهرس تسجيلات راجعها عضو ديمقراطي في الكونجرس، كان من بين النواب الذين حصلوا على فرصة لقراءة نسخ أقل تنقيحا من ملفات إبستين في ملحق تابع للوزارة وعلى حاسبات مملوكة لها.

وطلب جيمي راسكين، العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة القضائية في مجلس النواب من المفتش العام لوزارة العدل التحقيق في ما وصفه بـ "التجسس"، فيما وجه جونسون، الحليف المقرب من الرئيس ترامب، توبيخه الخاص عندما سُئل عن المسألة اليوم.

وقال جوسنون للصحفيين: "أعتقد أنه من الواضح أنه يجب للأعضاء الحق في الاطلاع على تلك (الملفات) وفقا لوتيرة عملهم وتقديرهم. لا أظنه مناسبا لأي أحد أن يتعقب ذلك. سأكرر هذا لأي شخص يعمل مع وزارة العدل، وأنا واثق أنها كانت زلة".