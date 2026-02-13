إعلان

رئيس النواب الأمريكي يرفض تتبع وزارة العدل بحث النواب لملفات إبستين على حواسبهم

كتب : مصراوي

01:22 ص 13/02/2026

رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إنه لا يظن أنه من الملائم أن تتعقب وزارة العدل تاريخ البحث على أجهزة الحاسب الآلي للنواب الذين يراجعون ملفات من التحقيق بشأن الملياردير الأمريكي الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

ويأتي التوبيخ النادر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي ظهرت فيه صور تكشف عن فهرس تسجيلات راجعها عضو ديمقراطي في الكونجرس، كان من بين النواب الذين حصلوا على فرصة لقراءة نسخ أقل تنقيحا من ملفات إبستين في ملحق تابع للوزارة وعلى حاسبات مملوكة لها.

وطلب جيمي راسكين، العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة القضائية في مجلس النواب من المفتش العام لوزارة العدل التحقيق في ما وصفه بـ "التجسس"، فيما وجه جونسون، الحليف المقرب من الرئيس ترامب، توبيخه الخاص عندما سُئل عن المسألة اليوم.

وقال جوسنون للصحفيين: "أعتقد أنه من الواضح أنه يجب للأعضاء الحق في الاطلاع على تلك (الملفات) وفقا لوتيرة عملهم وتقديرهم. لا أظنه مناسبا لأي أحد أن يتعقب ذلك. سأكرر هذا لأي شخص يعمل مع وزارة العدل، وأنا واثق أنها كانت زلة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب مايك جونسون وزارة العدل جيفري إبستين ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
زووم

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
زووم

بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة
أخبار مصر

ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة