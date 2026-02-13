مصراوي

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب كندا الصديق في ضحايا حادث إطلاق النار، الذي استهدف إحدى المدارس في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء الخميس- تضامنها الكامل مع كندا في هذا الظرف الإنساني الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.