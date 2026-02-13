إعلان

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع كندا إثر حادث إطلاق النار بمدرسة في مقاطعة بريتش كولومبيا

كتب : مصراوي

12:43 ص 13/02/2026

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب كندا الصديق في ضحايا حادث إطلاق النار، الذي استهدف إحدى المدارس في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء الخميس- تضامنها الكامل مع كندا في هذا الظرف الإنساني الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر كندا حادث إطلاق النار وزارة الخارجية حادث إطلاق النار بمدرسة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: أنا لم أزر جزيرة جيفري إبستين أبداً
شئون عربية و دولية

ترامب: أنا لم أزر جزيرة جيفري إبستين أبداً

"فضلت الصمت من باب الستر".. أبو المعاطي زكي يحكي واقعة تتعلق بمرض الخطيب
أخبار مصر

"فضلت الصمت من باب الستر".. أبو المعاطي زكي يحكي واقعة تتعلق بمرض الخطيب
مجدي الجلاد يسأل ضياء داود عن إنفاقه الانتخابي: "صرفت كام؟"
أخبار مصر

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود عن إنفاقه الانتخابي: "صرفت كام؟"
6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
نصائح طبية

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة