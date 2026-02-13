إعلان

إعلام أمريكي: روسيا حددت المجالات المحتملة للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

كتب : مصراوي

12:33 ص 13/02/2026

روسيا وأمريكا

(أ ش أ)

كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن روسيا حددت المجالات المحتملة للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة بما في ذلك احتمال العودة إلى استخدام الدولار في المعاملات الثنائية.

وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة الروسية حددت سبعة مجالات تتوافق فيها الأهداف الاقتصادية الروسية والأمريكية بعد أي تسوية للحرب الأوكرانية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" مساء الخميس.

وأوضحت أن هذه المجالات تشمل التعاون في تعزيز استخدام الوقود الأحفوري على حساب الطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشروعات مشتركة في الغاز الطبيعي والنفط البحري والمعادن الاستراتيجية.

