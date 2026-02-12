وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، كانت على أقل تقدير، غير عادية، لكن أصبحت جيدة للغاية مع الرئيسة ديلسي رودريجيز وممثليها.

وأكد ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الخميس، أن النفط الفنزويلي بدأ يتدفق، ومبالغ كبيرة من المال، لم نشهدها منذ سنوات عديدة، مؤكدًا أن هذه الأمور سوف تساعد شعب فنزويلا بشكل كبير قريبًا.

وأوضح ترامب أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وجميع الممثلين الأمريكين، يقومون بعمل رائع بالنسبة للتواصل مع الفنزويليين، مؤكدًا أنه لا يريد أن يكون هناك أي ارتباك أو تحريف بين البلدين.