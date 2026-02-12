إعلان

ترامب: العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة رائعة ونتعامل بشكل ممتاز مع رودريجيز

كتب : مصراوي

07:20 م 12/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، كانت على أقل تقدير، غير عادية، لكن أصبحت جيدة للغاية مع الرئيسة ديلسي رودريجيز وممثليها.

وأكد ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الخميس، أن النفط الفنزويلي بدأ يتدفق، ومبالغ كبيرة من المال، لم نشهدها منذ سنوات عديدة، مؤكدًا أن هذه الأمور سوف تساعد شعب فنزويلا بشكل كبير قريبًا.

وأوضح ترامب أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وجميع الممثلين الأمريكين، يقومون بعمل رائع بالنسبة للتواصل مع الفنزويليين، مؤكدًا أنه لا يريد أن يكون هناك أي ارتباك أو تحريف بين البلدين.

