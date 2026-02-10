إعلان

المجموعة العربية بمجلس الأمن: قرارات إسرائيل بشأن الضفة "باطلة"

كتب : مصراوي

10:09 م 10/02/2026

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن، الثلاثاء، القرارات الإسرائيلية غير الشرعية بشأن الضفة الغربية.

وقالت المجموعة في بيان، إن هذه القرارات غير قانونية وتمثل انتهاك خطير للقانون الدولي، كما أنها تسعى بشكل مباشر لضم الأراضي الفلسطينية وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

وشددت المجموعة، على أن إسرائيل ليس لها أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن أي محاولات إسرائيل لضم أراض فلسطينية هي إجراءات باطلة.

وأعلنت المجموعة، إجراءها تحركات واتصالات دولية واسعة للضغط من أجل إلغاء هذه القرارات، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وأكدت المجموعة ، على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددة على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، وضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن الدولي إسرائيل الضفة الغربية ضم الضفة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف سبب غياب هادي رياض عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف سبب غياب هادي رياض عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري
بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
أخبار مصر

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
هل تؤثر عودة وزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية؟.. صلاح فوزي يوضح
أخبار مصر

هل تؤثر عودة وزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية؟.. صلاح فوزي يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي