المجموعة العربية بمجلس الأمن: قرارات إسرائيل بشأن الضفة "باطلة"

كتب- محمود الطوخي

أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن، الثلاثاء، القرارات الإسرائيلية غير الشرعية بشأن الضفة الغربية.

وقالت المجموعة في بيان، إن هذه القرارات غير قانونية وتمثل انتهاك خطير للقانون الدولي، كما أنها تسعى بشكل مباشر لضم الأراضي الفلسطينية وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

وشددت المجموعة، على أن إسرائيل ليس لها أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن أي محاولات إسرائيل لضم أراض فلسطينية هي إجراءات باطلة.

وأعلنت المجموعة، إجراءها تحركات واتصالات دولية واسعة للضغط من أجل إلغاء هذه القرارات، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وأكدت المجموعة ، على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددة على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، وضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين.