لحماية إسرائيل وحلفائها.. أمريكا تعزز دفاعاتها في الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني

كتب : عبدالله محمود

07:44 م 01/02/2026

أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية

نقلت صحيفة وول ستريت عن مسؤولين، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" نشرت وحدات إضافية للدفاع الجوي في القواعد الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد مسؤولين أمريكيين، لوول ستريت، إن الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران ليست وشيكة، مشيرة إلى أن البنتاجون حرك دفاعات جوية إضافية لحماية إسرائيل وحلفائها بالمنطقة، في حالة رد انتقامي من إيران وصراع طويل الأمد.

وأوضحت المصادر، أن القوات الأمريكية قد تنفذ غارات جوية محدودة على إيران إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن الهجوم في أي وقت.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن الهجوم الحاسم الذي طالب ترامب من القوات الأمريكية شنه على إيران يتطلب من الولايات المتحدة أن يكون لديها دفاعات جوية قوية لحماية إسرائيل وقواتها بالمنطقة.

وشددت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية، سوزان مالوني، على أهمية تعزيز الدفاع الجوي لضمان حماية القوات الأمريكية وأصول الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال نائب قائد قيادة الضربة العالمية للقوات الجوية الأمريكية، الفريق أول جيسون أرماجوست، إن الضربة الأمريكية السابقة لإيران كانت مهمة محددة للغاية، حيث كان الأمر أشبه باللعب في لعبة، محذرا من أن طهران سترد هذه المرة بشكل كبير، وستنشر ترسانتها من الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى ضد المواقع الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار أرماجوست، إلى أن طهران ستقوم بتعبئة قواتها بالوكالة، وتوجيه الميليشيات الشيعية لشن هجمات في المنطقة، مؤكدًا أن إيران ستجعل الحوثيون يستهدفون الناقلات البحرية وشن ضربات بطائرات بدون طيار وصاروخية، كما يمكن للميليشيات العراقية والسورية أن تشن هجمات.

